Химчистка дивана и мебели на дому Киев

Удаление любых типов загрязнений

Возможно, ваш любимый диван был запачкан настолько, что вы утратили всякую надежду на его очистку, и, скрепя сердцем, планируете отправить его «в последний путь». Но на самом деле еще не все потеряно: многим изделиям достаточно лишь профессиональной химчистки, чтобы вновь засиять во всей своей красоте и чистоте. Наша техника и моющие средства позволяют вернуть «товарный» вид даже тем диванам, матрасам и креслам, которые долгие годы не подвергались очистке. Хотя для продления срока их службы лучше все же выполнять химчистку регулярно. Мы справимся с пятнами от вина, кетчупа, кофе, шоколада и т.д. Крайне нежелательно пытаться использовать для их удаления обычные, бытовые моющие средства. Это может привести к обесцвечиванию обработанного участка, нарушению структуры и текстуры обивки, в результате чего изделие начнет выглядеть даже хуже, чем до этих попыток очистить его кустарными методами. Жизнедеятельность человека и домашних животных неизбежно приводит к образованию пятен, неприятных запахов, потертостях на мягкой мебели. Магазинные средства, якобы предназначенные для устранения таких проблем, на деле малоэффективны, а порой даже вредны. Однако для профессионалов, которыми являются наши сотрудники, любые проблемы с состоянием диванов, матрасов и кресел решаемы. Мы вернем вашей мягкой мебели былую красоту, причем сделаем это быстро и безопасно!

Химчистка мебели от 1Clean



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Качество

Гарантия

Профессиональное оборудование Очистим любые пятна Скидки постоянным клиентам Приедем в любое удобное время

Скорость исполнения заказов Средства не вызывают аллергию Гарантируем безопасность имущества 100% восстановление цвета и качества обивки

Эффективная чистка диванов и матрасов от загрязнений любого происхождения

По завершении очистки основных изделий (чаще всего – диванов и матрасов), по желанию клиента, мы можем выполнить химчистку мягкой мебели в других комнатах (например, кресел). Комплексный подход позволяет нам добиться идеального удаления загрязнений со всей мебели в доме. Использование при этом современного оборудования и эффективных безопасных чистящих средств – важнейший залог вашего здоровья, здоровья ваших домочадцев или коллег/сотрудников. Годы эксплуатации приводят к тому, что в обивке и наполнителе мягкой мебели скапливается большое количество пыли. Она становится идеальной средой для обитания и размножения пылевых клещей. Как они сами, так и продукты их жизнедеятельности плохо сказываются на здоровье, работоспособности, утомляемости людей. Не говоря уже о том, что мебель, которую долго не чистили, выглядит гораздо менее эстетично, нежели очищенные диваны, кресла и матрасы. В быту самыми сложными загрязнениями считаются пятна от мочи, которые достаточно сложно вывести (причем речь идет как о самих загрязнениях, так и об их запахе). В нашем арсенале есть чистящие средства, позволяющие удалить их без единого следа. Профессиональная химчистка мебели на дому – это прекрасная возможность избавиться даже от наиболее сложных пятен и вновь наслаждаться красотой изделий.

До и после химчистки!

После До После До

После До После До

Удаление любых типов загрязнений

Возможно, ваш любимый диван был запачкан настолько, что вы утратили всякую надежду на его очистку, и, скрепя сердцем, планируете отправить его «в последний путь». Но на самом деле еще не все потеряно: многим изделиям достаточно лишь профессиональной химчистки, чтобы вновь засиять во всей своей красоте и чистоте. Наша техника и моющие средства позволяют вернуть «товарный» вид даже тем диванам, матрасам и креслам, которые долгие годы не подвергались очистке. Хотя для продления срока их службы лучше все же выполнять химчистку регулярно. Мы справимся с пятнами от вина, кетчупа, кофе, шоколада и т.д. Крайне нежелательно пытаться использовать для их удаления обычные, бытовые моющие средства. Это может привести к обесцвечиванию обработанного участка, нарушению структуры и текстуры обивки, в результате чего изделие начнет выглядеть даже хуже, чем до этих попыток очистить его кустарными методами. Жизнедеятельность человека и домашних животных неизбежно приводит к образованию пятен, неприятных запахов, потертостях на мягкой мебели. Магазинные средства, якобы предназначенные для устранения таких проблем, на деле малоэффективны, а порой даже вредны. Однако для профессионалов, которыми являются наши сотрудники, любые проблемы с состоянием диванов, матрасов и кресел решаемы. Мы вернем вашей мягкой мебели былую красоту, причем сделаем это быстро и безопасно! Наша чистка мягкой мебели в Киеве предполагает использование высококлассных химических средств и мощного профессионального оборудования. Поэтому работа даже с самыми сложными загрязнениями занимает, в общей сложности, не более двух часов. При этом экстракторный метод очистки позволяет гарантировать продолжительное сохранение результата. Следующая химчистка может понадобиться не ранее, чем через полгода (а на практике даже позже). Все используемые в работе составы безопасны для здоровья человека и домашних животных, а также гипоаллергенны.