Химчистка дивана и мебели на дому Киев

Экстракторный пылесос Puzzi 100 Super
Парогенератор DE 4002
Роторная машина CLEANFIX
Средство для чистки ковров Enz-All
Powdered Formula 90
Colorfast Extraction Upholstery Cleaner
Возможно, ваш любимый диван был запачкан настолько, что вы утратили всякую надежду на его очистку, и, скрепя сердцем, планируете отправить его «в последний путь». Но на самом деле еще не все потеряно: многим изделиям достаточно лишь профессиональной химчистки, чтобы вновь засиять во всей своей красоте и чистоте. Наша техника и моющие средства позволяют вернуть «товарный» вид даже тем диванам, матрасам и креслам, которые долгие годы не подвергались очистке. Хотя для продления срока их службы лучше все же выполнять химчистку регулярно.
Мы справимся с пятнами от вина, кетчупа, кофе, шоколада и т.д. Крайне нежелательно пытаться использовать для их удаления обычные, бытовые моющие средства. Это может привести к обесцвечиванию обработанного участка, нарушению структуры и текстуры обивки, в результате чего изделие начнет выглядеть даже хуже, чем до этих попыток очистить его кустарными методами.
Жизнедеятельность человека и домашних животных неизбежно приводит к образованию пятен, неприятных запахов, потертостях на мягкой мебели. Магазинные средства, якобы предназначенные для устранения таких проблем, на деле малоэффективны, а порой даже вредны. Однако для профессионалов, которыми являются наши сотрудники, любые проблемы с состоянием диванов, матрасов и кресел решаемы. Мы вернем вашей мягкой мебели былую красоту, причем сделаем это быстро и безопасно!
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По завершении очистки основных изделий (чаще всего – диванов и матрасов), по желанию клиента, мы можем выполнить химчистку мягкой мебели в других комнатах (например, кресел). Комплексный подход позволяет нам добиться идеального удаления загрязнений со всей мебели в доме. Использование при этом современного оборудования и эффективных безопасных чистящих средств – важнейший залог вашего здоровья, здоровья ваших домочадцев или коллег/сотрудников.
Годы эксплуатации приводят к тому, что в обивке и наполнителе мягкой мебели скапливается большое количество пыли. Она становится идеальной средой для обитания и размножения пылевых клещей. Как они сами, так и продукты их жизнедеятельности плохо сказываются на здоровье, работоспособности, утомляемости людей. Не говоря уже о том, что мебель, которую долго не чистили, выглядит гораздо менее эстетично, нежели очищенные диваны, кресла и матрасы.
В быту самыми сложными загрязнениями считаются пятна от мочи, которые достаточно сложно вывести (причем речь идет как о самих загрязнениях, так и об их запахе). В нашем арсенале есть чистящие средства, позволяющие удалить их без единого следа. Профессиональная химчистка мебели на дому – это прекрасная возможность избавиться даже от наиболее сложных пятен и вновь наслаждаться красотой изделий.
Возможно, ваш любимый диван был запачкан настолько, что вы утратили всякую надежду на его очистку, и, скрепя сердцем, планируете отправить его «в последний путь». Но на самом деле еще не все потеряно: многим изделиям достаточно лишь профессиональной химчистки, чтобы вновь засиять во всей своей красоте и чистоте. Наша техника и моющие средства позволяют вернуть «товарный» вид даже тем диванам, матрасам и креслам, которые долгие годы не подвергались очистке. Хотя для продления срока их службы лучше все же выполнять химчистку регулярно.
Мы справимся с пятнами от вина, кетчупа, кофе, шоколада и т.д. Крайне нежелательно пытаться использовать для их удаления обычные, бытовые моющие средства. Это может привести к обесцвечиванию обработанного участка, нарушению структуры и текстуры обивки, в результате чего изделие начнет выглядеть даже хуже, чем до этих попыток очистить его кустарными методами.
Жизнедеятельность человека и домашних животных неизбежно приводит к образованию пятен, неприятных запахов, потертостях на мягкой мебели. Магазинные средства, якобы предназначенные для устранения таких проблем, на деле малоэффективны, а порой даже вредны. Однако для профессионалов, которыми являются наши сотрудники, любые проблемы с состоянием диванов, матрасов и кресел решаемы. Мы вернем вашей мягкой мебели былую красоту, причем сделаем это быстро и безопасно!
Наша чистка мягкой мебели в Киеве предполагает использование высококлассных химических средств и мощного профессионального оборудования. Поэтому работа даже с самыми сложными загрязнениями занимает, в общей сложности, не более двух часов. При этом экстракторный метод очистки позволяет гарантировать продолжительное сохранение результата. Следующая химчистка может понадобиться не ранее, чем через полгода (а на практике даже позже). Все используемые в работе составы безопасны для здоровья человека и домашних животных, а также гипоаллергенны.
Осмотр мягкой мебели. Мастер приедет к вам на дом, чтобы осмотреть все пятна, грязные места, а также осматривает вид и качество обивки дивана. Химчистка диванов на дому может отличаться в зависимости от многих факторов. Также каждый материал поддается обработке и очистке химсредством, который важно подобрать максимально точно.
Очистка обивки. Сверху диван обрабатывается специально подобранным шампунем, который относиться к линейке узкоспециализированных средств, которые бережно и за короткий срок убирают все пятна, полностью удаляя их из слоев обивки.
Удаление пятен . Если пятна не исчезли после того, как была проведена общая чистка, зоны с максимальными загрязнениями обрабатываются ручными методиками. Для того чтобы их устранить, мы специально создали особую технологическую карту – для различных видов пятен и обивок выбирается уникальный химический коктейль, благодаря чему можно быстро и эффективно решить все проблемы. Наши используемые вещества эффективны на 95%, что подтверждается многими испытаниями
Промывка дивана. Еще одни этапом химчистки мебели на дому является применение экстракторного аппарата, благодаря чему удаляются сторонние вещества, растворившаяся грязь, а также лишняя влага. В результате диван практически полностью высыхает. Окончательная просушка достигается в обычных условиях. В летнее и зимнее время года мебель высыхает примерно за пять часов, а в холодное время суток – не дольше десяти часов. Так или иначе, уже на следующий день вы сможете снова наслаждаться удобством вашего любимого дивана.
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Чистка, удаление пятен, промывка, дезинфекция
Оплата услуг
В идеале химчистка диванов и другой мягкой мебели должна выполняться хотя бы раз в полгода. Однако далеко не все современные люди могут позволить себе выделять на нее средства с подобной периодичностью. Поэтому мы предлагаем нашим клиентам наиболее демократичные расценки на чистку диванов, чтобы она была доступна практически всем.
Для нас нет невыполнимых задач. Вы можете воспользоваться нашей помощью, если вам нужно:
Обращайтесь к нам – и мы подберем лучшие чистящие средства и используем современную мощную технику, чтобы сделать ваши изделия чистыми, красивыми и благоухающими!
|химчистка дивана 2-местного (100-120 см)
|600 450 грн.
|химчистка дивана 3-местного (150-180 см)
|750 600 грн.
|химчистка дивана 3-местного + угловое место
|900 700 грн.
|химчистка дивана 4-местного и больше
|1100 800 грн.
|химчистка кресла (50-60 см)
|300 250 грн.
|химчистка стула
|70 50 грн.
|экспресс сушка
|250 200 грн.
|химчистка матраса односпального двухсторонняя
|390 300 грн.
|химчистка матраса полуторного двухсторонняя
|520 400 грн.
|химчистка матраса двухспального двухсторонняя
|750600 грн.
|Чистка стул офисный
|70 50 грн.
|Чистка стул офисный кожаный
|200 150 грн.
|Чистка кресло кухонное
|200150 грн.
|Чистка кресло кожаное
|300250 грн.
|Чистка кресло обычное
|300250 грн.
|Диван кожаный 2-местный (100-120 см)
|650 500 грн.
|Диван кожаный 3-местный (150-180 см)
|900 700 грн.
|Диван кожаный 4-местный угловой (3 пос. места + угол)
|1200 900 грн.
|химчистка кресла (50-60 см)
|300 250 грн.
|Ковролин (до 30 м²)
|35 30 м²
|Ковролин (30 — 100 м²)
|30 25 м²
|Ковролин (от 100 м²)
|договорная
Основной алгоритм чистки обивки диванов общий для всех изделий. Однако его нюансы сильно зависят от особенностей конкретной вещи. Так, разные типы моющих средств используются для разных видов тканей, разных типов загрязнений и степени их проникновения в структуру обивки. Без знания и учета этих нюансов, без использования скрупулезно подобранных средств вы просто не сможете эффективно устранить загрязнения, а только сделаете состояние своей мебели еще хуже.
Наши услуги по профессиональной химчистке предполагают решение даже самых сложных задач. Например, нам под силу избавиться от прилипших жевательных резинок, а также от следов фломастеров и красок, которые особенно часто появляются на диванах, креслах, стульях и пуфах в домах, где есть маленькие дети. Перед непосредственной чисткой мягкой мебели мы пылесосим ее поверхность с использованием профессиональной техники Karcher, что позволяет избавиться от мелкого мусора и пыли. Затем мы работаем над каждым серьезным пятном по отдельности, используя мощные и безопасные химические средства.
Чистка мягкой мебели в Киеве завершается промыванием обивки чистой водой, подающейся под давлением. Дополнительно можно заказать принудительную сушку горячим воздухом. Регулярное проведение услуги чистка мебели на дому (Киев) гарантирует, что мебель прослужит вам долго, не теряя привлекательности внешнего вида. Доказано, что загрязненная обивка быстрее изнашивается и протирается. Можно заказать услугу: Химчистка матраса.
Удобные мягкие диваны, кресла, пуфы, стулья – важная составляющая уюта современной квартиры, дома, а в последнее время – еще и офиса. Подобные изделия не только прекрасно справляются со своими непосредственными задачами, но еще и украшают интерьер. И чтобы они на протяжении долгих лет действительно делали помещения более красивыми, необходимо регулярно выполнять их химчистку. И для этого крайне желательно обращаться к профессионалам, поскольку попытки очистить мебель от загрязнений самостоятельно в лучшем случае не венчаются успехом, в худшем – заканчиваются еще большими загрязнениями и повреждениями.
Если вы заинтересованы в качественном удалении загрязнений, компания предлагает услугу чистка мягкой мебели на дому. Наши специалисты выполняют все работы по чистке обивки, матрасов, с применением моющих пылесосов Karcher, в дополнении со специальными насадками.
Чтобы усилить действие моющего оборудования, используются специальные составы, удаляющие все загрязнения, с поверхности и глубоких слоев. Аква-чистка мебели состоит из нескольких этапов, на первом из которых мы подбираем моющие средства под тип обивки. На втором этапе с помощью вакуумного пылесоса удаляется верхний слой пыли и мелкого мусора, а также крошки, шерсть и волокна. Далее на поверхности наносится моющее средство, которое подается под небольшим давлением. Одновременно с этим загрязненная вода всасывается в аппарат. Если после этого этапа на поверхности мягкой мебели остаются пятна, мы подбираем подходящие пятновыводители.
Чистка мягкой мебели в Киеве завершается промыванием обивки чистой водой, подающейся под давлением. Дополнительно можно заказать принудительную сушку горячим воздухом. Регулярное проведение услуги чистка мебели на дому (Киев) гарантирует, что мебель прослужит вам долго, не теряя привлекательности внешнего вида. Доказано, что загрязненная обивка быстрее изнашивается и протирается. Можно заказать услугу: Химчистка матраса.
В нашем арсенале мощные моющие средства, позволяющие выводить даже сложные пятна: от чая и кофе, вина, крови, белковые загрязнения, жевательную резинку. При том, что средства очень мощные, они безопасны для человека, тем более, что после полного вымывания химических средств от них не остается и следа. Все моющие средства, используемые в работе, сертифицированы на территории Украины, соответствуют стандартам экологической безопасности. Чистка мягкой мебели на дому компанией проводится оперативно и качественно, так что вы за несколько часов получите идеально чистую, благоухающую мебель. Мы беремся за чистку мебели, как с обивкой из текстиля, так и с кожаными покрытиями. Для кожаных покрытий мы подбираем специальные средства, которые подходят для ухода за этим материалом.
Эффективность, с которой выполняется химчистка мебели , объясняется применением специальной экстракторной насадки, благодаря которой из обивки удаляется грязь, пятна, пылевые клещи, микроорганизмы.
Наша многолетняя практика доказывает, что только метод влажной экстракторной чистки, с использованием мощной, быстродействующей химии, гарантирует идеальный результат. В процессе обработки наши сотрудники не пропускают ни малейшего уголка обивки, чтобы уничтожить любые загрязнения, убрать пыль и нейтрализовать сложные пятна. Все этапы химчистки мебели выполняются очень аккуратно и бережно, чтобы не повредить структуру обивки. Обязательно проводятся пробы моющего средства, что позволяет определить его эффективность и совместимость с конкретным видом ткани.
Чистка мягкой мебели выполняется с применением мощного оборудования и высококлассной химии, поэтому вся процедура занимает не более чем пару часов. Экстракторная чистка отличается основным преимуществом дает длительный эффект. После проведения профессиональной чистки следующую подобную манипуляцию понадобится проводить не ранее, чем через полгода. На всю процедуру уходит минимум времени, все составы экологически безопасны и гипоаллергенны. Полезная и качественная услуга: Химчистка ковролина.
В многочисленных магазинах вы могли увидеть не менее многочисленные препараты для очистки кресел и диванов, изготовленных с использованием разных обивочных материалов. На первый взгляд, их применение может показаться достаточным. Но проблема в том, что даже если они помогут вам удалить видимые загрязнения, вы не устраните проблему целиком. Ведь в глубине мебели скапливается большое количество вредных микроорганизмов, грязи, пыли, а со временем – даже пылевых клещей, и все это негативно сказывается на состоянии здоровья человека и домашних животных.
Бытовые чистящие средства, доступные в обычных магазинах, не помогают избавиться и от половины всех этих вредителей. Однако использование профессиональных европейских средств и специального оборудования, которое предлагаем вам мы, позволяет устранить даже самые стойкие и глубокие загрязнения, очистить мягкую мебель и внутри, и снаружи. При этом мы применяем только те средства, которые доказали свою экологичность и безопасность для здоровья человека и животных.
Экстракторный пылесос Puzzi 100 Super
Парогенератор DE 4002
Роторная машина CLEANFIX
Средство для чистки ковров Enz-All
Powdered Formula 90
Colorfast Extraction Upholstery Cleaner